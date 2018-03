Beweging.net vindt dat de regering middenveldorganisaties te veel aan banden legt. De discussie is niet nieuw. In 2013 opperde de N-VA al dat de werkloosheidsuitkeringen niet door de vakbonden moeten uitgekeerd worden. "Terzake" maakte toen een reportage over de geschiedenis en de werking van middenveldorganisaties. Ze gelden als verbinding tussen burger en overheid.