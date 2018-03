Wat is uw favoriete muziek? Muzieksmaak uit uw jeugd is bepalend

Stel dat u gevraagd zou worden wat uw favoriete muziek is. De kans is groot dat u nummers of genres noemt uit uw jeugd. Een journalist van The New York Times is tot die conclusie gekomen door afspeellijsten te bestuderen van streamingdienst Spotify. Bij vrouwen gaat het om muziek die ze ontdekten rond hun dertiende. Bij mannen rond hun veertiende. Onze ploeg nam de proef op de som en peilde naar de favoriete muziek van mensen in Antwerpen.