Zal u met de bus of tram op uw bestemming raken?

De Lijn zelf liet gisteren weinig aan de verbeelding over: "De staking zal vermoedelijk goed opgevolgd worden. Er zullen weinig bussen en trams rijden. De hinder zal groot zijn", vatte Astrid Hulhoven samen, de woordvoerster van De Lijn.



Ook wie naar de website van De Lijn surft, krijgt meteen een onheilspellend bericht te zien: "De staking van de drie vakbonden op vrijdag 16 februari zal de dienstverlening waarschijnlijk ernstig verstoren. De vakorganisaties voeren dan actie tegen de geplande reorganisatie bij De Lijn. Moet je vrijdag een verplaatsing maken, dan raden we je aan om een alternatief te zoeken."



Er is dus weinig twijfel over de impact van de staking. Wilt u het er toch op wagen om nog een bus of tram te vinden die wél rijdt, is er een bijkomend probleem. De bedienden staken mee en zij zijn normaal verantwoordelijk voor de oplijsting van de lijnen die wel rijden en van de eventuele vertragingen. Het wordt dus giswerk. Alternatieven zoeken is de boodschap.