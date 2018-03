Wie is de jongeman die 17 mensen heeft gedood op een middelbare school in Florida?

Bij de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas-school in Broward County kwamen 12 mensen om in de school, 3 buiten de school en 2 slachtoffers stierven aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Over het aantal gewonden is voorlopig nog niets bekendgemaakt.



In eerste instantie hadden de leerlingen en de medewerkers van de school niet door wat er gaande was toen het brandalarm afging. Eerder op de dag was er al een brandoefening geweest, waardoor de meeste aanwezigen dachten dat het opnieuw een vals alarm was. Het draaide uiteindelijk uit op chaos.



Op de campus van Marjory Stoneman Douglas lopen maar liefst 3.000 tieners school. Een deel vluchtte naar buiten, een ander deel verschool zich 45 minuten lang in de klassen onder banken en in kasten.



AFP or licensors

Dader stelde "verontrustend gedrag" op internet

Een uur na de schietpartij kon de schutter op de campus worden opgepakt. Hij mengde zich onder de vluchtende massa, wellicht in de hoop onopgemerkt te kunnen ontsnappen. Bij zijn arrestatie verzette hij zich evenwel niet. De dader is een jongeman van 19, Nikolas Cruz. Hij is een oud-leerling die om disciplinaire redenen van school werd gestuurd.



De politie startte meteen een onderzoek, onder meer naar zijn gedrag op het internet. "We hebben de websites bekeken die hij bezocht en zijn profiel op sociale media nagegaan. Het is verontrustend", klinkt het. Zo zou hij een foto op Instagram hebben gezet waarop hij poseert met een wapen bij zijn gezicht.



"Hij droeg altijd wapens"

Een wiskundeleraar van de school zegt in de Miami Herald dat de dader vorig jaar mede-leerlingen had bedreigd, en hij dus al als een potentieel gevaar werd aangezien. Zo mocht hij de terreinen niet betreden met een rugzak aan.



Leerlingen die de verdachte kennen spreken over een "rare jongen die vaak alleen was" én opschepte met het doden van dieren. Eén leerling stelt zelfs dat Nikolas Cruz "altijd wapens droeg". De burgemeester van Broward County laat aan zender CNN weten dat de schutter in behandeling was in een kliniek, maar al een jaar had afgehaakt.

AFP or licensors

Schutter trainde met organisatie die blanke suprematie nastreeft

De jongeman zou banden hebben met een organisatie in de oostelijke Sunshine State die blanke suprematie propageert. Dat hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. Het gaat om de organisatie Republic of Florida (ROF). De Anti-Laster Liga (ADL), een waakhond inzake burgerrechten, vertelde aan ABC News dat de leider van ROF, Jordan Jereb, de ADL heeft toevertrouwd dat Nikolas Cruz met de organisatie in verbinding staat. De ROF heeft zijn thuisbasis in de hoofdstad van Florida, Tallahassee. De jongeman zou door een ander lid van Republic of Florida erbij zijn gehaald en zou aan minstens één training hebben deelgenomen. De ROF streeft naar blanke suprematie zoals "een blanke etnische staat Florida" en gebruikt daarvoor paramilitaire concepten. Drie vroegere schoolvrienden van Cruz vertelden ABC dat de jongeman deel uitmaakte van ROF. Jereb zelf bevestigde aan de zender dat de schutter dit is geweest. Cruz zou ook aan carpooling met andere leden hebben gedaan en hij is opgemerkt toen hij mee aan het opmarcheren was. Jereb vertelde ADL niet te hebben gewild of de dader te hebben bevolen iets te doen als de schietpartij op de school.