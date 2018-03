Zo zal het nieuwe VRT-gebouw eruitzien

Robbrecht en Daem realiseerde eerder al het Concertgebouw in Brugge en het bureau is ook bekend als ontwerper van de stadshal in Gent. De jury koos voor Robbrecht en Daem omdat “zij vernieuwende concepten durven voor te stellen zonder de betrouwbaarheid van de basisvoorzieningen daardoor in het gedrang te brengen".

Ontmoetingscentrum met Kioskplein

"In de plaats van het bestaande, saaie kantoorgebouw komt er een nieuw gebouw dat als een "cultureel- en ontmoetingscentrum" is opgevat. Het "centrum" van het gebouw is een polyvalent overdekt buitenplein dat zowel tot het park (en de stad) als de VRT behoort.

"Dat plein, dat we het Kioskplein noemen, is erg belangrijk", zegt architect Paul Robbrecht. "Het is de ouverture naar de VRT. Het is niet alleen bedoeld om naar binnen te gaan, maar nodigt uit tot creativiteit. Hier kunnen bijvoorbeeld concerten plaatsvinden. Informele, maar ook ambitieuze, want het plein is 40 op 40 meter groot en biedt plaats aan 2.000 mensen. Onze ultieme droom zou zijn dat hier een symfonisch orkest zou spelen in open lucht."