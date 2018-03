"Je zag iedereen denken: "Dit gaat een héél lange vlucht worden""

De moeder zou voor het opstijgen tegen het cabinepersoneel gezegd hebben dat haar kind gedragsproblemen had en hoopte dat er wifi zou zijn om haar kind via de iPad rustig te houden. Maar dat lukte maar matig, zoals uit de beelden blijkt:

Shane Townley op nieuwswebsite Inside Edition: "Het leek alsof het voor de moeder de gewoonste zaak van de wereld was. Terwijl haar kind over de passagiersstoelen klom, schreeuwde hij en bleef hij schreeuwen. Hij liep voortdurend heen en weer in de gangen tussen de stoelen. De moeder had geen enkele greep op haar kind."

"De passagiers konden niets anders dan naar elkaar kijken en denken: "Oh mijn God, dit gaat een héél lange vlucht worden.""

Pedagoge Lyss Stern: "Belangrijkste advies: wees voorbereid als je een vliegtuig opstapt. Want je weet dat de passagiers lastig zullen zijn als je een dergelijk kind op reis meeneemt. Zorg bijvoorbeeld dat je tussendoortjes meehebt, boekjes om in te lezen, wat speelgoed. Of download favoriete liedjes van het kind op je iPad."

In ieder geval waren de passagiers blij het vliegtuig na 8 uren in Newark Liberty International Airport, in de Amerikaanse staat New Jersey, te kunnen verlaten, besloot Townley alvast.