"Kon Ken nog meer homo zijn? Ik denk het niet!"

Aanvankelijk was er dus geen vuiltje aan de lucht. "Dit is echt wel een grote doorbraak. Dit hadden we enkele jaren geleden niet aangedurfd. Maar tegenwoordig zie je almaar meer mannen met een oorring. Ze worden zo almaar meer aanvaard. En zo hebben we ook Ken een update gegeven", aldus Lisa McKendall, marketingmanager bij speelgoedfabrikant Mattel 25 jaar geleden in The New York Times.

With news of new versions of the #kendoll debuting let us remember my favorite incarnation of Ken: #earringmagicken aka, 90s gay club Ken. pic.twitter.com/UsMJsCJABT — Tony Bravo (@TonyBravoSF) June 21, 2017

Toch was het niet zozeer de oorring die de aandacht trok. Al snel merkten diverse nieuwsmedia op dat "de neplederen outfit in glanzende kleuren, inclusief een nauwsluitende broek, met een accessoire rond de nek dat verdacht veel op een seksspeeltje lijkt, Ken eerder iemand voorstelt die er een hobby van maakt bepaalde nachtclubs in New York en Los Angeles te bezoeken". De interesse van de homogemeenschap was gewekt en plots vloog "Earring Magic Ken" over de toonbanken. Op tweedehandsbeurzen werd zelfs tot 4 keer meer betaald voor Ken dan hij origineel aanvankelijk geprijsd stond. Dit was zeker niet de bedoeling van Mattel, toen ze de nieuwe Ken lanceerden. Het bedrijf had zich immers gebaseerd op de bevindingen van een workshop met jonge meisjes die vonden dat Ken er wel wat "cooler" mocht uitzien. Dat de uitwerking van dat idee uiteindelijk de suggestie van een penisring zou oproepen, daar had de creatieve denktank van Mattel duidelijk niet bij stilgestaan.

History lesson: once upon a time Ken looked a lot like Billy Idol #earringmagicken pic.twitter.com/RDx4SAdr — Susan Marland (@smmarland) January 10, 2013

Columnist en schrijver Dan Savage vatte de reacties op de nieuwe Ken als volgt samen: "Ken heeft altijd een homoseksuele trek gehad. Maar hij zag er nooit meer homo uit dan nu met een homoseksueel seksspeeltje rond zijn nek, niet? Het is vreemd dat Mattel dacht dat de oorring het onderwerp van gesprek zou zijn." Volgens Savage in een opiniebijdrage in Chicago Reader in juli 1993 werd de penisring in bepaalde homomilieus graag gedragen als uiterlijk accessoire, waardoor homo’s hun seksuele voorkeur konden duidelijk maken. Het noopte Mattel ertoe om meer uitleg te geven: "Het is helemaal geen penisring. Het is een halsketting! Het geeft de band aan die hij heeft met Barbie. Wees nu toch serieus, alsof we een pop die bedoeld is voor kleine meisjes zouden voorzien van iets wat totaal onaanvaardbaar is. Nee, Ken ziet er uit zoals kleine meisjes zien bij hun vaders, hun broers en ooms. Zij willen Ken zien dragen wat zij dragen." Maar "Earring Ken" bleef "Gay Ken", en de pop kwam zelfs ter sprake in het populaire praatprogramma van Jay Leno. Uiteindelijk besliste Mattel om de nog aanwezige Ken-poppen uit de winkelrekken te halen. "Een homopop bedoeld voor kinderen is immers niet iets waarmee je uitpakt in bepaalde delen van de VS", aldus auteur Matt Haig in zijn boek "Brand failures" uit 2003.

Earring Magic Ken is the Ken doll pulled from shelves in 1993 for looking "too gay." https://t.co/eQlSuu2uJX pic.twitter.com/ulLnn2vajz — Uncanny Magazine (@UncannyMagazine) August 28, 2015