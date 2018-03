"Mia" van Gorki blijft ultieme Belgische plaat voor de luisteraars van Studio Brussel

"De 100 van eigen kweek" is het slot van de Belgische week op Studio Brussel. De voorbije dagen draaide de radiozender enkel muziek van Belgische artiesten. Sinds 2015 is "Mia" van Gorki heer en meester in "De 100 van eigen kweek", samengesteld door de luisteraars van Studio Brussel. De klassieker staat sinds 2015 telkens op nummer één.

De top drie wordt vervolledigd door "Goud" van Bazart, het nummer dat vorig jaar uit het niets naar de derde plaats van "De 100 van eigen kweek" werd gestemd. Dit jaar schuift de Nederlandstalige popgroep nog een plek op. Op de derde plaats staat een opvallende belpopklassieker: "Can't live in an living room" van Red Zebra uit 1980 stijgt zes plaatsen, van de staart van de top 10 naar een podiumplek in de lijst.

Verder in de lijst: nieuwe Tamino en veel dEUS

De eer van hoogste nieuwkomer is weggelegd voor Tamino: zijn nummer "Habibi" is meteen goed voor de 14e plaats. 2017 was het jaar van de doorbraak voor de winnaar van De Nieuwe Lichting. Dat succes wordt bezegeld met een plek in "De 100 van eigen kweek".



Ook jong hiphoptalent van eigen bodem doet het dit jaar goed, zo bewijzen de nieuwe noteringen voor Coely met "Ain't chasing pavements" (29) en Roméo Elvis met "Bruxelles arrive" (45). De eer van sterkste stijger gaat nipt naar "Envoi" van Absynthe Minded, goed voor 35 plaatsen winst, van 57 naar 22. Twee platen staan 34 plekken hoger dan vorig jaar: "Fly" van Machiavel en "It's a sad sad planet" van Evil Superstars. dEUS steekt er opnieuw met kop en schouders bovenuit wat het aantal noteringen betreft. Tom Barman en co staan zeven keer in "De 100 van eigen kweek". Telkens goed voor drie plaatsen in de lijst: Oscar and the Wolf, Stromae, Balthazar, Daan, Admiral Freebee en Arno.

De volledige top 10