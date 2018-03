"Nu maken mijn voormalige Servische buren koffie voor mij"

De rivier de Ibar vormt in het noorden van Kosovo de grens tussen het noorden en het zuiden van de stad Mitrovica, en ook tussen de Servische en de Albanese bevolking. De brug is een symbool van de moeilijke relatie tussen beiden. Maar hoe is de situatie nu in Mitrovica, tien jaar na de onafhankelijkheid van Kosovo? Onze reporter Stefan Blommaert ging kijken.