Er zijn naar schatting 200.000 oudere holebi's in ons land. Een deel van hen woont in woonzorgcentra, waar vaak nog een taboe rust op seksualiteit en intimiteit. Holebi's die in een rusthuis wonen, durven dan ook niet altijd zichzelf te zijn en kruipen vaak opnieuw in de kast. Het OCMW van Gent wil dat veranderen en hield deze namiddag een "Tour d'Amour".