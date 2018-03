"Schietpartij in Florida had vermeden kunnen worden"

In een communiqué meldt de FBI dat het op 5 januari een waarschuwing had ontvangen over Nikolas Crus, de uiteindelijke dader van 17 moorden, maar die tip niet had nagetrokken. In de tip van iemand die de latere dader goed kende, was sprake van hoe verzot Nikolas Cruz op wapens was, verontrustende" berichten op sociale media postte en zelfs dat hij "mogelijk" een overval op een school plande.

Het niet nagaan van zulke tips is een afwijking van het standaard-protocol van de FBI. FBI-baas Christopher Wray verklaarde die onachtzaamheid nu "diep te betreuren". De tip "had moeten behandeld worden als een potentiële dreiging", zegt hij, maar "de procedure is niet gevolgd". Cruz werd kort na de schietpartij aangehouden. Hij wordt beschuldigd van 17 moorden.