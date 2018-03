De tentoonstelling in "In Flanders Fields Museum" zoomt in op de hoogtechnologische procedures om het oorlogsverleden van de Westhoek te bestuderen. WOI-archeologie graaft niet alleen, maar gebruikt 3D-animaties, die een opgraving van alle kanten kunnen tonen, en metingen met lasers vanuit een vliegtuig die in kaart brengen hoe de bodem onder een bos er uitziet.