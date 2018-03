100.000 orang-oetans afgeslacht in 16 jaar tijd: "Boeren nemen wraak op apen die fruit stelen"

Op Borneo, een eiland in Zuidoost-Azië, hielden onderzoekers de afgelopen zestien jaar de orang-oetan nauwlettend in de gaten. De resultaten van het onderzoek zijn verontrustend. Tussen 1999 en 2015 verdwenen maar liefst 100.000 orang-oetans.

De belangrijkste oorzaak is de ontbossing voor de houtkap- en palmolie-industrie. Daardoor verliezen de mensapen hun vertrouwde omgeving en zijn ze verplicht om zich aan te passen. Ze grijpen naar de fruitbomen in de plantages en dat brengt nieuwe gevaren met zich mee.

Een andere conclusie van het onderzoek is namelijk dat de boeren allesbehalve opgezet zijn met de "apenstreken". Ze nemen wraak op de orang-oetans die hun fruit stelen, door hen neer te schieten. Dit vertelde professor Serge Wich, die deel uitmaakt van het onderzoeksteam, aan BBC News: "We hadden deze grote verliezen niet verwacht in bebost gebied, dus dit [onderzoek] bevestigt dat de jacht een groot probleem is."