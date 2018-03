380 banen op de tocht bij Medtronic in Opglabbeek

De directie van Medtronic heeft de intentie tot collectief ontslag aangekondigd in Opglabbeek. Ongeveer 380 jobs staan op de tocht. Het gaat om zowat 240 vaste, 70 tijdelijke en 70 interimcontracten. Komende maandag zullen directie en vakbonden de informatie- en consultatieprocedure opstarten die is voorzien in de wet-Renault.

Vanuit het distributiecentrum in Opglabbeek verdeelde het Amerikaanse Medtronic medische apparatuur over heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika, gaande van stents, over insulinepompen tot neurostimulatoren. Maar midden 2017 verkocht het bedrijf een deel van zijn productgamma aan het Amerikaanse Cardinal Health, waardoor de logistiek van die producten niet meer in Opglabbeek zou gebeuren. Nu heeft de directie laten weten dat de resterende producten naar Heerlen in Nederland zullen worden overgeheveld. Dat gebeurt ten vroegste in de tweede helft van dit jaar. "Medtronic heeft geoordeeld dat wat er overbleef, niet voldoende was en economisch niet interessant genoeg om er twee distributiecentra voor te behouden", zegt Jos Van Hout van de christelijke bediendebond LBC-NVK.

Sommige werknemers maken nu al de derde sluiting uit hun carrière mee

Christel Evers, ABVV

Geen uitbreiding mogelijk

In het distributiecentrum in Heerlen is nog uitbreiding mogelijk. Dat was niet meer het geval in Opglabbeek. Bovendien, zo luidt de redenering van de directie, heeft Heerlen logistiek gezien een betere ligging: de vestiging maakt er deel uit van een groter distributiecentrum en er zijn vlotte verbindingen met de luchthavens van Aken, Maastricht en Luik. De werknemers zijn niet volledig verrast door de sluiting, zegt Christel Evers van de socialistische vakbond. "Dit was het worstcasescenario, maar dat komt altijd hard aan. Er werken ook koppels bij Medtronic en sommige werknemers maken nu al de derde sluiting uit hun carrière mee."

Sociaal plan