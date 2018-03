Allemaal Amerikaan: oog in oog met Jesus Mendez-Carbajal

Jesus Mendez-Carbajal is 24 jaar. Hij woont in San Diego. Jesus kwam als kind van zes naar de VS, zonder papieren. Hij is een Dreamer. Jesus worstelt met zichzelf. Hij is een Mexicaanse jongeman in de VS en voelt zich verscheurd tussen vele werelden. Hij heeft een universitair diploma, heeft een baan in de VS. Hij is homo en heeft geen Amerikaans paspoort.

De angst om het land te worden uitgezet, is altijd latent aanwezig. Hij spreekt beter Engels dan Spaans. Jesus voert een gevecht voor aanvaarding. Ooit wil hij professor worden. Hij specialiseert zich in vroegere Indiaanse beschavingen. Enkele maanden geleden trok Jesus op zijn eentje naar het Amerikaanse Congres om de zaak van de Dreamers te bepleiten, de anderhalf miljoen jongeren die door hun ouders als kind illegaal de VS werden binnengebracht.

Jesus is boos dat hij en zijn lotgenoten worden gebruikt als pasmunt in de onderhandelingen tussen Republikeinen en Democraten. Jesus wil gewoon gelukkig zijn. Hij wil het recht hebben om te bestaan, zonder angst voor muren of grensbewakers. Hij wil zich kunnen ontplooien zonder het gevoel te hebben minder waard te zijn dan zovele andere Amerikanen. Maak kennis met een dromer. Meet Jesus Mendez-Carbajal.