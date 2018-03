Amerikaanse minister van Financiën maakt goede beurt bij Van Overtveldt

Van Overtveldt zakte af naar Washington voor een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot, wat op zich vrij uitzonderlijk is. Onder president Donald Trump lijken de VS de protectionistische toer op te gaan, en ook Mnuchin - een vertrouweling van Donald Trump en zelfs financieel directeur van diens campagne - volgt die lijn.

Landen waarmee de VS een structureel en 'onfair' handelstekort hebben, moeten hun markten openzetten, maar ons land heeft op dat vlak niets te vrezen, benadrukte Mnuchin volgens Van Overtveldt. 'Belgium is out of focus', klonk het. Duitsland en China moeten wel op hun tellen passen. Zij hebben in tegenstelling tot België wel een structureel handelsoverschot met de VS.

Verder spraken Van Overtveldt en Mnuchin over de belangrijke belastinghervormingen in beide landen: zowel bij ons als in de VS is de vennootschapsbelasting eind vorig jaar fors gedaald. Ook de Brexit kwam op tafel.

De Belgische defensie-uitgaven die onder de NAVO-benchmark van twee procent blijven, kwamen volgens Van Overtveldt niet aan bod. President Trump tikte ons land en verschillende andere NAVO-lidstaten daar nochtans al verschillende keren voor op de vingers. Ook over de eventuele aankoop van de Amerikaanse F-35-toestellen ter vervanging van de F-16's bleef het stil.

Eerder op de dag had de minister al een ontmoeting met Lael Brainard, lid van het directiecomité van de Amerikaanse centrale bank. Later volgde nog een bezoek bij Alan Greenspan. De intussen 90-jarige Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve.