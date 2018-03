Beekse Bergen op zoek naar zeearend: "Weggevlogen na conflict met enkele meeuwen"

Lady Maya vloog weg tijdens een roofvogelshow. "De vogel vloog los rond", vertelt Klaas-Jan Leinenga van de Beekse Bergen aan Omroep Brabant. "Lady was geïrriteerd en afgeleid door de meeuwen, en vloog opeens weg. Op een gegeven moment zagen we haar niet meer."

Het is niet de eerste keer dat Lady Maya even wegvliegt, maar normaal gezien komt ze snel terug. Beekse Bergen, dat ligt in de buurt van Tilburg, heeft nu een oproep gedaan aan mensen die in de omgeving wonen om mee uit te kijken naar de vogel. Wie haar spot, wordt gevraagd om het dier niet zelf te benaderen en het park op de hoogte te brengen.

Het vangen van de vogel is volgens Leinenga geen probleem. "Daar hebben we alleen een handschoen voor nodig. Met de wijde omgeving is ze onbekend. Ze weet nu niet wat ze moet doen, dus als ze een bekende ziet met een handschoen, komt ze daar honderd procent zeker op af."