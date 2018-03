Beurzen zijn zorgen vergeten

Vorige week beleefden de Amerikaanse, Europese en Aziatische beurzen een barslechte week. Zowel de Dow Jones als de EuroStoxx50, de 50 belangrijkste aandelen in de eurozone, sukkelden in een correctie. Dat betekent dat ze meer dan 10 procent onder hun recente piek doken. Beleggers vreesden de hogere inflatie, wat de langetermijnrente doet stijgen en obligaties relatief aantrekkelijker maakt tegenover aandelen.

Maar deze week is de rust op de aandelenmarkten teruggekeerd. Was de vrees voor een hogere inflatie en een hogere langetermijnrente dan onterecht? "Neen", zegt marktenspecialist Tom Simonts van KBC. "De paniek is weg. Wat we deze week gezien hebben is dat er oog is voor rationaliteit, voor groei en sterke winstcijfers in Europa en Amerika. We zien veel fondsenbeheerders hun aandelenposities wat afbouwen ten voordele van cash. Maar dat verloopt nu heel geleidelijk. Dat biedt kopers in de markt de kans om aandelen op te pikken. Want hoewel de Amerikaanse langetermijnrente al 6 jaar aan het stijgen is, blijft die nog altijd zeer laag."