Brusselse rechtbank veroordeelt Facebook wegens schending privacy

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft vanmiddag Facebook veroordeeld omdat het de privacy in ons land niet respecteert (video hieronder persrechter Anouk Devenyns ). De privacycommissie had de socialemediasite voor de rechter gedaagd en de rechtbank is haar redenering helemaal gevolgd. Facebook volgt uw doen en laten online via zogenaamde 'sociale plug-ins', 'cookies' en 'pixels'. Dat zijn technologieën waarmee uw surfgedrag kan worden gevolgd. "Cookies" zijn bijvoorbeeld kleine bestandjes die aan de internetbrowser worden gehecht als u een bepaalde site bezoekt, en daarbij gegevens inzamelen. Facebook plaatst die op eigen websites, maar ook op externe websites. Die dienen onder meer om meer gerichte reclame te kunnen geven. Facebook volgt daarmee ook mensen die géén Facebook-profiel hebben via bepaalde cookies. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk welke informatie Facebook over ons verzamelt en wat het er mee doet. Daarnaast krijgt het ook geen geldige toestemming van de rechtbank om ons te volgen. Facebook moet daarom stoppen met ons te volgen zolang het de Belgische privacywet niet respecteert, en alle gegevens die onwettig zijn verkregen, moeten worden vernietigd. Doet Facebook dat niet, dan volgt er een dwangsom van 250.000 euro per dag vertraging.

Privacycommissie is tevreden

De voorzitter van de privacycommissie, Willem Debeuckelaere, is blij met de uitspraak: "We zijn uiteraard zeer tevreden dat de rechtbank onze stelling integraal is gevolgd. Er loopt nu net een grote publiciteitscampagne van Facebook waarin ze zeggen dat privacy heel belangrijk is. Wij hopen dat ze dit nu ook in de realiteit zullen omzetten." Ook Brendan Vanalsenoy van de privacycommissie reageert opgelucht. Hij was vanavond te gast in "Terzake" (video hieronder).

Maar Facebook gaat in beroep

Intussen laat Facebook weten dat ze van plan zijn om in beroep te gaan. “We zijn teleurgesteld in het vonnis van vandaag. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om mensen te helpen begrijpen hoe we cookies gebruiken om relevante content te tonen en om Facebook te beveiligen. Zo hebben we teams van mensen samengesteld die zich richten op de bescherming van privacy - van ingenieurs tot ontwerpers. En hebben we hulpmiddelen ontwikkeld die mensen keuzemogelijkheden en controle geven.”

De Backer: "Mijlpaal voor elke internetgebruiker"