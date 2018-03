De Backer wil "zonne-eilanden" op de Noordzee

Zonnepanelen in zee zouden efficiënter zijn en meer opbrengen. Niet onbelangrijk in de hele omschakeling naar hernieuwbare energie. "Door de weerkaatsing van het licht op de zee en door de koeling van het water, blijkt dat de efficiëntie veel hoger is", aldus staatssecretaris De Backer. "Bovendien kiezen we op onze Noordzee voor meervoudig ruimtegebruik. We denken na hoe we verschillende aspecten van investeringen op de zee kunnen combineren."

Het huidige Marien Ruimtelijk Plan, dat de ruimtelijke ordening op zee regelt, loopt af in 2020. De overheid werkt nu aan een nieuw plan en in het kader daarvan wordt onderzocht waar de zonne-eilanden op zee zouden kunnen komen. Philippe De Backer denkt aan de windmolenparken op zee of aan kunstmatige eilandjes die de kust tegen stormen moeten beschermen.

De staatssecretaris wil leren uit soortgelijke projecten in China en Nederland om hier vanaf 2020 een proefproject te starten. In elk geval zal de scheepvaart in de drukke Noordzee gevrijwaard blijven en zal rekening worden gehouden met het zicht vanuit de kustgemeenten, verzekert De Backer. "We gaan overleg plegen zodat iedereen mee aan boord is."