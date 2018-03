De Block: "Praktijken van UZ Leuven zijn onwettig, parket kan straffen opleggen"

Een patiënt die een oogoperatie zal laten uitvoeren bij het UZ Leuven heeft een brief gekregen van het ziekenhuis waarin staat dat z'n volledige behandeling door de professor zal worden uitgevoerd als hij een eenpersoonskamer kiest. Neemt hij een tweepersoonskamer, kunnen sommige onderdelen van de operatie uitgevoerd worden door een assistent of een arts in opleiding.

"Dit soort praktijken zijn onwettig en kunnen niet door de beugel", reageert minister van Volksgezondheid De Block. "De wet is duidelijk: de kwaliteit van de dienstverlening moet altijd de beste zijn, ongeacht welke kamer iemand neemt."

Volg De Block overtreedt het ziekenhuis de wet en moet het parket de zaken nu verder onderzoeken. "Het parket kan het ziekenhuis hiervoor een boete geven", aldus De Block.