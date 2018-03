Dit zijn de drie redenen waarom De Lijn vandaag staakt

1. Aantal jobs daalt

2. Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

Nu zou elke Vlaming binnen een straal van 750 meter een bus of tram moeten kunnen nemen. Basismobiliteit heet dat principe. Van dat principe wil de Vlaamse regering afstappen en evolueren naar basisbereikbaarheid. Dat betekent dat er eerst vraag moet zijn naar openbaar vervoer in een bepaalde regio en dat kan leiden tot een afbouw van de activiteiten van De Lijn.

3. Concurrentie van privéspelers

Nu is De Lijn de enige maatschappij die regionaal openbaar vervoer mag organiseren. Daar zal in de toekomst verandering in komen. Zo zou een privébusmaatschappij evengoed een bepaalde lijn kunnen bedienen en die concurrentie, ook op het vlak van arbeidsvoorwaarden, vrezen de vakbonden.