De organisatie "Justice4Grenfell" heeft zich laten inspireren door de bekroonde film "Three billboards outside Ebbing, Missouri. Ze stuurde drie vrachtwagens door het centrum van de Britse hoofdstad met een aanklacht over het uitblijven van onderzoeksresultaten, na de brand in de Grenfell-woontoren in de Londense wijk Kensington. Daarbij kwamen op 14 juni 2017 71 mensen om.