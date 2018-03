In een eenpersoonskamer betaalt u ereloonsupplementen: wat zijn dat?

Een arts die een ingreep uitvoert, krijgt daarvoor een honorarium. Dat honorarium is simpelweg de vergoeding die de arts krijgt voor het uitvoeren van een bepaalde ingreep die wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Die vergoedingen zijn vastgelegd in een lijst: de nomenclatuur. Dat is een lange lijst van prestaties met telkens het bedrag dat een arts mag vragen. Als u in een tweepersoonskamer terechtkomt na een ingreep, betaalt u dat honorarium, plus ook nog bijkomende kosten, zoals verblijfskosten of medicijnen. Aangezien uw ziekteverzekering het honorarium grotendeels terugbetaalt, krijgt u geen al te hoge factuur. Het enige dat u nog moet betalen, is het remgeld en ook dat bedrag wordt vastgelegd in die lijst van ingrepen.

Supplementen

Het is een heel ander verhaal als u kiest voor het gemak en comfort van een eenpersoonskamer. Dan zijn er ruwweg twee belangrijke kosten die erbij komen: het kamersupplement en het ereloonsupplement. Het kamersupplement heeft niks met de arts te maken en gaat rechtstreeks naar het ziekenhuis.



Het ereloonsupplement is wat een arts mag vragen bovenop zijn of haar honorarium, omdat u in een eenpersoonskamer ligt. Vroeger moest er in veel meer gevallen een supplement worden betaald, ook in een twee- of meerpersoonskamer.

Verschillende ministers hebben beslist om de gevallen waarbij een supplement mag gevraagd worden, af te bouwen, tot het uiteindelijk alleen nog maar mocht in een eenpersoonskamer. Het gevolg is dan ook dat het supplement voor dat soort kamer enorm gestegen is, om de inkomsten op peil te houden.