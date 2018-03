Emotionele Jimmy Kimmel na schietpartij Florida: "We hebben wetten nodig. Doe iets"

Kimmel reageert daarmee op de schietpartij op een school in Florida waarbij 17 doden vielen. Hij toonde in zijn avondshow "Jimmel Kimmel Live!" beelden van Trump die in zijn speech zei dat geen enkele ouder in de VS bang zou mogen zijn wanneer hij 's ochtends afscheid neemt van zijn kinderen. Wapens of de wapenwetgeving vermeldde Trump niet.