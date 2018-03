Er hangt een geurtje in de Plantentuin van Meise

Al is groot relatief. De bloem die nu in bloei staat, is eerder een kleintje. Hij meet 145 cm, wat een groot verschil is met het record in 2013. De plant die toen in bloei stond, bereikte een hoogte van 244 cm.

Snel zijn is de boodschap

De bloei van de reuzenaronskelk duurt maar 72 uur en dus moet je snel zijn om van de bloem en haar geur te genieten. De karakteristieke "lijkengeur" van de plant begint zich namelijk na de opening van de "bloem" snel te verspreiden in de warme en vochtige atmosfeer van de tropische serres van de Plantentuin van Meise. De geur is het sterkst waar te nemen rond zonsondergang.

Tot 22 uur welkom

Om bezoekers de kans te geven om het spektakel mee te maken, blijft de Plantentuin vandaag en morgen, 16 en 17 februari, uitzonderlijk laat open tot 22 uur. Na 72 uur is alles voorbij en begint de bloem te verwelken.



Meer nieuws over de reuzenaronsklek is terug te vinden op de website http://www.plantentuinmeise.be.



Foto: Plantentuin Meise