Ethiopië roept de noodtoestand uit

De Ethiopische regering heeft opnieuw de noodtoestand uitgeroepen. De onrustige toestand in het land kan niet meer met de gebruikelijke middelen in toom gehouden worden, motiveert de Ethiopische regering de beslissing.

De noodtoestand is nodig om "de grondwettelijke orde" te garanderen. Het land in het oosten van Afrika kampt al meer dan twee jaar met onrust in grote delen van het land. Bij demonstraties tegen de regering zijn de voorbije maanden honderden mensen gedood en duizenden gearresteerd.

Addis Abeba heeft in 2016 al de noodtoestand uitgeroepen. Die werd na tien maanden ingetrokken. Gisteren heeft de Ethiopische premier Hailemariam Desalegn verrassend zijn ontslag aangeboden. Hij deed dat om met zijn ontslag "bij te dragen aan een oplossing van de problemen in zijn land".