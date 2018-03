Gedetineerden in Mechelen leren Nederlands tijdens het fitnessen

Gebruiksaanwijzingen in het Nederlands

Een op de drie gedetineerden in de Mechelse gevangenis spreekt geen Nederlands. Er worden wel taallessen gegeven, maar door het grote verloop in de gevangenis blijkt dat niet te volstaan. Omdat heel wat gedetineerden graag fitnessen, zullen de gebruiksaanwijzingen van de toestellen in eenvoudig Nederlands ter beschikking zijn.

Laagdrempelig

"Er zal er ook geoefend worden om beter Nederlands te praten", vertelt schepen van Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx (N-VA). "Als de sportbegeleider instructies geeft in het Nederlands, denken we dat het nog laagdrempeliger kan werken. De gedetineerden kunnen elkaar ook aanmoedigen, door bijvoorbeeld vragen te stellen."

De stad hoopt dat de gedetineerden op deze manier ook makkelijker een echt taalcursus zullen gaan volgen. Het project start over enkele weken en loopt alvast tot eind dit jaar.