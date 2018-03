Gentse Graphius na overname Franse drukkerij "Asterix" grootste Europese stripdrukkerij

Het is de 13e overname in tien jaar voor Graphius Group, de eerste in het buitenland. Het bedrijf is de grootste groep van zogenoemde vellendrukkerijen in België. Graphius Group is gespecialiseerd in hoogwaardig drukwerk, onder meer kunstboeken. En nu zullen dus ook de strips van uitgeverijen Dargaud, Dupuis en Casterman, titels als "Lucky Luke", "Asterix" en "De Smurfen" door Graphius geproduceerd worden. PPO is de grootste stripdrukkerij van Europa.