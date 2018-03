Jennifer Aniston en Justin Theroux kondigen scheiding aan

De beslissing om uit elkaar te gaan, dateert van eind 2017. "Om verdere speculatie tegen te gaan, hebben we besloten om aan te kondigen dat we scheiden", zo staat in de mededeling. "Deze beslissing hebben we gezamenlijk en liefdevol genomen eind vorig jaar. We zijn twee beste vrienden die besloten hebben om als koppel onze eigen weg te gaan, maar we kijken ernaar uit om onze gekoesterde vriendschap voort te zetten."

"Normaal zouden we dit privé houden, maar omdat de roddelindustrie een mogelijkheid om te speculeren en te verzinnen niet kan weerstaan, willen we de waarheid op deze manier overbrengen. Alle andere dingen die over ons verschijnen, komen niet rechtstreeks van ons en zijn iemand anders' fictieve verhaal. Bovenal zijn we vastberaden om ons diep respect en onze liefde voor elkaar te behouden."