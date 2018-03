Ketnet-reeks 4eVeR krijgt remake in Nederland

De populaire jeugdreeks 4eVeR is al sinds het voorjaar van 2016 op Ketnet te zien. In de reeks worden moeilijke thema's bespreekbaar gemaakt. De reeks werd gemaakt in samenwerking met Awel dat een aanspreekpunt is voor kinderen en jongeren. 4eVer krijgt nu een remake in Nederland op de kinderzender NPO Zapp. En zal daar vanaf 19 februari te zien zijn onder de naam #FOREVER.