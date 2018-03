Kijk mee door de ogen van een dwergvinvis in de wateren voor Antarctica

Milieu-activisten van WWF Australië zijn samen met wetenschappers van de Universiteit van Californië Santa Cruz het leven van Antarctische dwergvinvissen in kaart aan het brengen. Ze hebben daarvoor voor het eerst sensoren met een camera op aangebracht op zo'n dwergwalvis voor de wateren van Antarctica. "We kunnen kijken hoe zijn leven is, hoe hij beweegt en waar hij zich voedt", zegt hoofdwetenschapper Friedlaender.

Dat laatste is vooral belangrijk, omdat de klimaatverandering samen met de visserij de hoeveelheid krill beïnvloedt. Krill is de verzamelnaam voor allerlei kleine garnaalachtige zeedieren waar dit soort walvissen van leven. "Er is nog heel veel dat we niet weten over dwergwalvissen, daarom is dit onderzoek zo belangrijk, want deze regio verandert zienderogen."

Uit de eerste data blijkt alvast dat dwergvinvissen snelle eters zijn in vergelijking met andere walvissoorten. Als een walvis een hap neemt, krijgt die veel water binnen. Voor de volgende hap moet dat water eerst worden geloosd. Bij de sommige walvissoorten kan dat tot een minuut duren, maar dwergwalvissen kunnen dat blijkbaar al in enkele seconden tijd.

WWF steunt het onderzoek naar eigen zeggen omdat ze willen voorkomen dat er gevist wordt op plaatsen waar deze walvissen talrijk voorkomen. "De hoeveelheid die wordt bovengehaald is goed geregeld, maar we zijn vooral bezorgd over waar exact gevist wordt", zegt Chris Johnson van WWF in een video. "Met deze gegevens kunnen we in kaart brengen waar de walvissen leven om het gebied en de dieren beter te beschermen."