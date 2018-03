Liberale en socialistische vakbonden MIVB staken maandag

De discussie gaat over verschillende operationele problemen bij de MIVB en een "negatief sociaal klimaat". ACOD sprak over "verspilling van belastinggeld".

Fiasco

"Het sociaal conflict bij de MIVB heeft een point of no return bereikt", klinkt het bij ACLVB. "We moeten vaststellen dat de vergadering van de laatste kans uitgedraaid is op een fiasco."

"De directie van de MIVB heeft een programma met beloftes gemaakt om tegemoet te komen aan onze eisenbundel, maar ACLVB wil geen beloftes op termijn meer, maar onmiddellijke resultaten".



Maandag wordt bij het Brusselse openbaar vervoer het werk neergelegd, maar ACLVB kondigt meteen ook andere acties aan, als onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren. Wat de hinder voor de reizigers zal zijn, is nog niet bekend.