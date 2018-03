Marc Descheemaecker, voorzitter De Lijn: "Sloganeske taal vakbond strookt niet met de realiteit"

Marc Descheemaecker was in 'De ochtend' op Radio 1 niet te spreken over de staking: "De reizigers raken niet waar ze willen. Een openbare dienst moet iedere reiziger die belastingen betaalt die dienst geven. Maar ik zie dat de socialistische vakbond ACOD alleen al in februari 2 stakingsdagen heeft aangekondigd."

"ACOD moet er altijd een politieke staking van maken"

Descheemaecker verwijt de socialistische vakbond ACOD

"sloganeske taal". "Wat ze vertellen tegen het personeel strookt niet

met de realiteit. En bovendien is er al een nieuwe stakingsaanzegging

voor 26 februari. Het ACOD moet er altijd een politieke staking van

maken. Waarom ontgaat mij."

De vakbonden staken omdat De Lijn werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Bovendien vrezen ze ook de besparingen. Maar Descheemaecker vindt die besparingen relatief goed meevallen: "Die besparingen zijn relatief beperkt. We moeten het de komende 3 jaar met zo'n 7 miljoen minder per jaar doen. Dat is in de privé-industrie zelfs geen grote besparingsoperatie. Dat noemt men gewoon een kleine efficiëntie-oefening. "

TreinTramBus: "Descheemaecker vertelt maar deel van het verhaal" Reizigersvereniging TreinTramBus heeft begrip voor de staking. "Wij zijn niet gelukkig als er gestaakt wordt maar we snappen de onrust van het personeel", vertelt voorzitter Stefan Stynen. "Bovendien worden de besparingen bij De Lijn door Descheemaecker lichter voorgesteld dat ze zijn. De 7 miljoen euro die hij vermeld zijn maar een deel van het verhaal. Deze regeerperiode wordt maar liefst 110 miljoen euro bespaard bij De Lijn. Dat is een fors hoger bedrag. Als we onze mobiliteitsproblemen willen aanpakken moeten we net meer investeren."