McDonald's schrapt cheeseburgers en chocolademelk van Happy Meal-menu

In de nieuwe doelstellingen van McDonald's staat dat alle Happy Meal-opties minder dan 600 calorieën en minder dan 650 milligram natrium (een bestanddeel van zout) mogen bevatten. Ook mogen minder dan 10 procent van de calorieën komen van verzadigde vetten en toegevoegde suikers.

Om dat te helpen realiseren worden cheeseburgers (veel zout) en chocolademelk (veel toegevoegde suiker) van het kindermenu gehaald. Wie erom vraagt, zal nog een cheeseburger of chocolademelk krijgen, maar volgens McDonald's zal het aantal bestellingen dalen door de opties van het menu te halen. Dat is ook gebeurd toen frisdrank van het kindermenu werd gehaald vier jaar geleden, zo luidt het.

Er zijn nog enkele andere kleine aanpassingen. Het Happy Meal met kipnuggets komt voortaan met een kleinere portie frietjes en bij de dranken wordt water aan de keuzemogelijkheden toegevoegd. De veranderingen worden in de VS tegen juni doorgevoerd. Of dat in ons land even snel het geval is, is niet meteen duidelijk.