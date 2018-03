Merkel wil een zo nauw mogelijke band met het Verenigd Koninkrijk behouden

May wordt morgen op de internationale veiligheidsconferentie in München verwacht. Daar zal ze uit de doeken doen hoe zij de toekomstige band met de Europese Unie inzake veiligheid, defensie en informatie-uitwisseling ziet. "Wij moeten samenwerken en al het mogelijke doen om de mensen in Europa veiligheid te bieden", zei May.



May benadrukte ook het belang van de handel tussen de twee landen, zonder verder in details te gaan over de aan de gang zijnde brexitonderhandelingen. "Wij zijn klaar om een volgende fase van de onderhandelingen te beginnen en ons eerste doel is een tijdschema af te spreken voor die onderhandelingen."



Eerlijke balans

Merkel van haar kant benadrukte dat de brexitonderhandelingen tot een eerlijk evenwicht moet leiden tussen de belangen van het Verenigd Koninkrijk en de EU. "Die balans kan bereikt worden en de 27 landen van de EU zullen erop toezien dat de economische banden met het Verenigd Koninkrijk zo nauw als mogelijk zijn, maar dat er wel een verschil is met de situatie zoals die nu is met het Verenigd Koninkrijk als lid van de EU." Merkel voegde eraan toe dat ze niet gefrustreerd is over de onderhandelingen, maar dat ze bij het afgesproken tijdschema wil blijven. De laatste weken is er langs Europese kant wrevel ontstaan over het feit dat de Britten nog altijd niet duidelijk gemaakt hebben over hoe zij de toekomstige band met de EU zien. Er is ook onenigheid over wat de rechten en de plichten van Groot-Brittannië zullen zijn tijdens de overgangsperiode na de formele uittrede van het land uit de EU.