Minister De Block wil medische apps integreren in de gezondheidszorg

Apps zijn in opmars in de gezondheidszorg. Ze kunnen heel wat medische gegevens overzichtelijk weergegeven op je smartphone. In overleg met het ministerie van Volksgezondheid lopen er 24 pilootprojecten sinds 2017.

Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving voor apps in de zorg. Er is geen juridisch kader en er is geen permanent vergoedingsmodel voor zorgverleners. De validatiepiramide voor de apps die de minister nu voorstelt, is een belangrijke stap om dat op te lossen.

De validatiepiramide bestaat uit drie niveaus. Om mee te doen aan het volgende niveau, moeten de toepassingen voldoen aan de criteria van de lagere niveau's.