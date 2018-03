OCMW Evergem schrapt 1/3 van woningen voor asielzoekers

Erkende vluchtelingen krijgen in een gemeente of stad een tijdelijke woning toegewezen. Dat is een LOI of lokaal opvanginitiatief. De bedoeling is dat ze zo snel mogelijk verhuizen naar een gewone huurwoning op de privémarkt. Lukt dat niet, en moeten ze daar langer blijven dan 4 maanden, dan vervalt de subsidie van Fedasil. Dan is het aan het OCMW om de kosten te dragen.

Voor een gezin met twee kinderen krijgt het OCMW van Fedasil 3600€ per maand. "Dat is ruimschoots voldoende om de woning te betalen, het gezin te onderhouden, en ons personeel te betalen dat voor hen een andere woning zoekt" zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens "maar als dat geld wegvalt, kan het toch niet de bedoeling zijn dat we zulke bedragen zelf moeten ophoesten."

Het Evergemse OCMW gaat zeker geen asielzoekers wegjagen en zo het probleem verplaatsen, zo luidt het.

"We gaan het heel geleidelijk doen: als er een andere woning is gevonden, en de asielzoekers gaan weg uit zo'n LOI, dan gaan we daar geen nieuwe asielzoekers in onderbrengen. We vinden toch niet snel genoeg een privéwoning voor die mensen."