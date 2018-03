Op welke manier houdt Facebook ons surfgedrag bij?

Facebook weet altijd en overal welke websites we bezoeken. Dat doen ze aan de hand van cookies . Dat zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de internetbrowser van je computer, smartphone of tablet, telkens als je een website bezoekt.

Onzichtbare afbeelding bespioneert je surfgedrag

Sociale plug-ins zijn het bekendst. Veel websites, ook vrtnws.be, hebben op hun site een vind-ik-leukknop of een knop om rechtstreeks iets te delen op hun tijdslijn. Die plug-in wordt geladen vanop een server van Facebook. De website staat dus rechtstreeks in contact met de servers van Facebook.

Nog iets subtieler is de Facebook-pixel. Dat is een afbeelding van één op één pixel die Facebook plaatst op commerciële sites, zoals webshops. Die afbeelding is zo klein dat ze eigenlijk onzichtbaar is. Het principe werkt hetzelfde als de sociale plug-ins: de afbeelding wordt geladen vanop een server van Facebook waardoor Facebook opnieuw toegang krijgt tot de bezoekers van die site. Opnieuw ook surfers die geen Facebookaccount hebben. Als surfer zie je niet eens dat Facebook aanwezig is op die website.