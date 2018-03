Vergis u niet: keuze tussen opvolgers van F-16 is ook een keuze tussen Europa en Amerika 

In deze wapenwedloop liep Lockheed Martin (LM) voorop met de bouw van het eerste ‘onzichtbare’ vliegtuig dankzij de vorm, ‘stealth by shape’, de F-117 Nighthawk. Ondanks deze ‘onzichtbaarheid’ werd in 1999 tijdens de Balkanoorlog toch een F-117 ontdekt door een ouderwetse radar (die ook vandaag nog effectief is) en vervolgens neergehaald door een al even verouderde S-125Neva/Pechora-raket.

De militaire suprematie van de VS kan alleen maar begrepen worden, wanneer men beseft dat ze (altijd) kozen voor het offensief, om potentiële vijanden vóór te blijven. Het maakt ook niet veel uit of de president een Democraat of Republikein is.

De keuze van een opvolger voor de F-16-gevechtsvliegtuigen is onderdeel van een geldverslindende wapenwedloop. Een keuze tussen de Amerikaanse offensieve doctrine of een Europese defensieve visie dringt zich op. De VS kiezen voor de aanval, Rusland en China zitten in het defensief.

“However, only 88 of the 301 Priority 1 and 2 deficiencies were in-work, with the remaining 213 unresolved.”

In het recent gepubliceerd officieel verslag over de vorderingen gemaakt in 2017 staat te lezen:

Dit vliegtuig, de F-35, dat op de tekentafel lag begin jaren negentig was zo ambitieus dat er nood was aan een internationale samenwerking: het Joint Strike Fighter / F-35 Lightning II programma. Voor Defensie is de F-35A dé (enige) kandidaat, hoewel de problemen zich blijven opstapelen en meer dan vijfentwintig jaar later nog altijd niet onopgelost zijn.

De echte doorbraak kwam er met de F-22 Raptor, eveneens van LM. Alleen was het vliegtuig zo duur dat zelfs de VS zich niet eens tweehonderd exemplaren konden veroorloven. Maar de weg lag open voor een groots opgezet programma van ‘stealth by shape’-vliegtuigen, die zouden moeten zorgen voor een luchtoverwicht van de VS.

Tegenover deze dure programma’s voor offensieve wapensystemen zitten de ‘potentiële vijanden’ Rusland en China in het defensief. Zij investeren vooral in een performante luchtverdediging die ook ‘stealth by shape’-vliegtuigen kan neutraliseren.

Nieuwe wapensystemen inclusief kernwapens

Er is echter meer aan de hand, want de reacties blijven niet uit. ‘Stealth by ECM' (onzichtbaar door elektronische maatregelen waardoor de signatuur van een vliegtuig verdwijnt in een massa signalen) is een alternatief dat niet de nadelen heeft van ‘stealth by shape': te weinig wapenlading, minder goede resultaten in luchtgevechten, hoger brandstofverbruik en dus geringere actieradius én veel duurder dan ‘stealth by ECM’.

Bovendien zal het verouderd ICT-concept van F-35 de wegens de snelle evolutie onvermijdelijke ICT-aanpassingen zeer moeilijk én duur maken (ICT= Informatie & Communicatie Technologie). Het grootste gevaar van deze wapenwedloop is echter de verlaging van de nucleaire drempel.

Immers, indien alle afweermiddelen niet zouden volstaan, kan de verdediger nog altijd een kernwapen gebruiken met optimalisatie van het EMP en TREE effect, en het minimaliseren van de hitte en radiologische straling. De nieuwe nucleaire strategie van de VS is onder meer gebaseerd op een vroegere stelling die perfect weergeeft dat ook voor de nucleaire bewapening de VS kiezen voor de aanval:

“In 2015 the Center for Strategic and International Studies released a report called Project Atom, which advocated for a new “suite of low-yield, special-effects warheads.”

Zouden de Belgische politieke partijen beseffen dat dit nucleair gevaar intrinsiek deel uitmaakt van hun keuze voor de F-35A?