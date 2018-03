Prostituee Debra Murphree: "Al die tranen van Swaggart, die kunnen toch niet echt zijn"

Het was Marvin Gorman, collega van Swaggart bij de "Assemblies of God"-gemeenschap en door die laatste in diskrediet gebracht, die Swaggart daarna liet schaduwen door een privédetective. Die slaagde er uiteindelijk in de ontrouw van Swaggart met een prostituee vast te leggen. Wat dan weer leidde tot de publieke schuldbekentenis op 21 februari 1988:

Maar de prostituee in kwestie, Debra Murphree, was "not impressed". De toen 28-jarige vrouw, met 3 kinderen in een periode van 5 jaar nadat ze op haar 16e getrouwd was, werkte op het moment dat de compromitterende foto’s gemaakt werden al 6 jaren als prostituee. Ze was nog maar net naar New Orleans verhuisd, toen Swaggart haar opmerkte. Zo vertelde ze indertijd op de lokale tv-zender WVUE (februari 1988), in het tv-programma "Good Day!" (mei 1988) en in het blootblad "Penthouse" (juli 1988). Voor het interview en begeleidende foto’s in "Penthouse" zou Muphree uiteindelijk 54.000 dollar gekregen hebben. Dat onder de noemer "Debbie does Swaggart", een verwijzing naar een van de populairste pornovideo’s ooit, "Debbie does Dallas".

Volgens Murphree hadden zij en Swaggart in één jaar tijd om en bij de 20 ontmoetingen, ofwel in de wagen van Swaggart, ofwel in de hotelkamer die zijzelf huurde. Het was alleszins niet duidelijk of er fysiek contact, in de zin van penetratie, geweest was tussen beiden. Volgens Murphree was het toch één keer gebeurd. Orale seks zou er volgens Murphee dan weer wel verschillende keren geweest zijn. Swaggart zou haar benaderd hebben als "Billy".