Regering en privépartners gaan via fonds miljoenen pompen in de infrastructuur

Het geld in het fonds komt niet alleen van de regering, maar ook van verzekeraar AG en Synatom, een financieel beheerder uit de nucleaire sector gelieerd aan energiegroep Engie. Samen gaan die 150 miljoen euro in het fonds brengen, maar ook andere investeerders kunnen nog inschrijven. Tegen de zomer moet het infrastructuurfonds klaar zijn.

"Het is de bedoeling om zeker ook gelden vanuit de privésector te betrekken bij infrastructuurwerkzaamheden die we dringend nodig hebben", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "Het gaat dan om nieuwe technologieën, wegen, bruggen, tunnels... Ik denk dat er wat dat betreft genoeg werk aan de infrastructuurwinkel is in België."

Het fonds kadert in het grote investeringspact van de regering-Michel.