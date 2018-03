Seriemoordenaar Michel Fourniret bekent moord op 2 vrouwen

"Hij heeft omstandige en herhaalde bekentenissen afgelegd. Hij erkende duidelijk en meermaals dat hij Joanna Parrish en Marie-Angèle Domece om het leven bracht", zei Didier Seban, de advocaat van de familie van Joanna Parrish, nadat hij 's morgens door de magistraat was ontvangen.

Michel Fourniret is in 2008 tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de moorden op 7 meisjes in België en Frankrijk.