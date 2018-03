Muurverf, shampoos en schoonmaakproducten even vervuilend als auto’s

Luchtvervuiling ontstaat als gevolg van het ontginnen, verfijnen en gebruiken van fossiele brandstoffen. Bij die vervuilende stoffen zitten honderden elementen die wetenschappers bundelen onder de noemer "vluchtige organische stoffen (VOS)". Ze dragen bij tot het ontstaan van ozonvervuiling en tot fijn stof, allebei schadelijk voor het milieu en voor volksgezondheid.

Wetenschappers van de universiteit van Colorado onderzochten gegevens over vervuilende stoffen in de lucht in Los Angeles, beginnend vanaf 2010. Ze stelden vast dat op sommige momenten het aantal vervuilende stoffen veel groter was dan het aandeel dat technisch gezien van de uitstoot van voertuigen kan komen. Ze concludeerden dat de vervuiling in grote mate te wijten was aan het gebruik van dagelijkse producten, zoals cosmetica, verf, pesticiden, de inkt van printers...