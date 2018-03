Sjoemelen met buitenlandse tweedehandsauto's wordt moeilijker

Elke keer een auto naar de garage gaat, is de garagist verplicht om de kilometerstand door te geven aan de vzw Car-Pass. Dat gebeurt ook wanneer de auto naar de keuring gaat. Als iemand z'n wagen tweedehands wil verkopen kan dus makkelijk gecontroleerd worden of de kilometerstand wel de juiste is.

Dat is echter veel moeilijker met buitenlandse auto's die in ons land op de tweedehandsmarkt verkocht worden. België heeft een samenwerking met Nederland om kilometerstanden uit te wisselen, maar niet met andere landen.

Peeters werkt nu aan een wetsaanpassing. Verschillende garages geven de kilometerstanden immers ook door aan de autoconstructeurs. Autobouwers hebben dus vaak een goed zicht op de werkelijke kilometerstand van een auto. Peeters wil dat die gegevens ook verplicht op de car-pass staan, zodat ook buitenlandse auto's voortaan een betrouwbare kilometerstand hebben.

Daarnaast moet ook op de car-pass vermeld worden of de auto beschikt over zogenoemde "sjoemelsoftware" en of deze software verwijderd is. "Zo komen kopers niet voor onaangename verrassingen te staan", aldus Peeters.