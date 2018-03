Smashing Pumpkins opnieuw op tournee in de VS

De Shiny and Oh So Bright-tournee start op 12 juli in Glendale, Arizona. De tournee valt samen met de 30e verjaardag van Smashing Pumpkins. De band zal uitsluitend songs spelen van zijn eerste vijf albums: "Gish" (1991), "Siamese dream" (1993), "Mellon collie and the infinitie sadness" (1995), "Adore" (1998) en "Machina" (2000). "Deze show zal anders zijn dan wat we ooit gedaan hebben, ook de set zal er een zijn die we nog nooit gespeeld hebben", zegt frontman Billy Corgan. "Dit is een kans voor een nieuw begin en dat willen we met een echte knal doen."