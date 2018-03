Treinbegeleider vier dagen arbeidsongeschikt na slagen van zwartrijder

In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is gisterenavond een 26-jarige zwartrijder opgepakt nadat hij zware slagen had toegebracht aan een treinbegeleider. De treinbegeleider is vier dagen arbeidsongeschikt, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De treinbegeleider en de zwartrijder kregen het aan de stok op de trein tussen Erembodegem en Denderleeuw. De 26-jarige man uit Brussel zonder geldig vervoersbewijs werd agressief toen hij gecontroleerd werd.

De politie heeft de zwartrijder opgepakt. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.