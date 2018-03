Triggerfinger, Arsenal en Angèle komen naar Rock Werchter

Triggerfinger komt op 5 juli naar Rocker Werchter. Een dag later is het de beurt aan Arsenal. Angèle komt langs op 7 juli. Op zondag treedt Equal Idiots op, net als het al eerder aangekondigde Roméo Elvis x Le Motel. Wanneer Todiefor en blackwave op het podium staan, is nog niet bekend.

Rock Werchter vindt komende zomer plaats van donderdag 5 juli tot en met zondag 8 juli.