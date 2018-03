Turkije en VS willen relaties normaliseren

Beide landen zijn lid van de NAVO en actief aanwezig in de oorlog in Syrië. De voorbije tijd waren er spanningen ontstaan, toen Turkije aanvallen uitvoerde tegen Koerdische milities die samen met de Amerikanen tegen terreurgroep IS gestreden hebben.

Nu hebben ze besloten dat ze beter gaan samenwerken in Syrië.

Beide landen kwamen ook overeen dat ze zich samen zullen inzetten tegen het verdrijven van bevolkingsgroepen uit bepaalde gebieden