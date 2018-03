"Bij eenpersoonskamer doet professor alle elementen van operatie, meerpersoonskamer krijgt dezelfde kwaliteit"

"Dezelfde dienst aan dezelfde kwaliteit met dezelfde patiëntveiligheid voor meerpersoonskamer"

Professor Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven, ontkent dat zijn ziekenhuis aan klassengeneeskunde zou doen. "De algemene regel in ons ziekenhuis is duidelijk: artsen kunnen voor private kamers alleen ereloonsupplementen aanrekenen indien voor de niet-private patiënt dezelfde dienst wordt aangeboden aan dezelfde kwaliteit en met dezelfde garantie van veiligheid."

Het is ook niet dat professoren alleen in eenpersoonskamers komen, stelt dokter Decramer. "Wat een vast staflid of een assistent doet, hangt af van de complexiteit van de ingreep. De complexere elementen doet een professor, de minder complexe zaken doet een assistent." Wel is het zo dat bij een eenpersoonskamer de professor "in principe" alle elementen van de ingreep voor zijn rekening neemt. "Maar dat leidt tot hetzelfde eindresultaat."

De brief waarvan sprake is volgens professor Decramer hoe dan ook niet compatibel met de algemene regel van het ziekenhuis. "Hoe het komt dat die brief daar in zekere mate van afwijkt of in ieder geval de perceptie creëerde dat ervan afgeweken wordt, zijn we momenteel aan het onderzoeken." De brief is intussen teruggetrokken en wordt herwerkt.